憂管線穿越箱涵 高市清查限期遷改

高雄市加速清查穿越下水道箱涵管線，並釐清管線權管單位限期遷改，除了疏通箱涵排水，也要排除危安管線致災的可能性。（水利局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）箱涵內如有不明管線不僅阻礙排水，也恐有致災之虞，高雄市全面普查，水利局統計小港區就有百餘處，含台電、瓦斯等管線穿越，將加速釐清權管單位並限期遷改。

高雄石化氣爆發生後，市府速普查箱涵內管線穿越情形，既要疏通箱涵排水，也要排除危安管線致災的可能性。

水利局今天發布新聞稿指出，近來會勘以小港區管線穿越箱涵為主，經普查確認小港區有華仁街與華山路口及金城路等2處，已確認有自來水及中華電信等管線穿越，水利局要求務必在9月底前完成遷改。

水利局自106年11月起辦理雨水下水道箱水涵普查作業，發現雨水下水道內有不少民生管線穿越，水利局總工程司梁錦淵告訴中央社記者，其中也有不少管線已廢棄未再使用，但基於安全及不影響排洪，水利局仍要釐清權管單位，並要求遷改。

據了解，穿越箱涵的管線中不乏台電、瓦斯等民生必要管線，官員說水利局的立場是基於排水及安全都會在釐清權屬後要求遷移，只不過會勘及認領的時間冗長繁瑣。

穿越箱涵管線清查以都市計畫區為主，水利局了解民眾關切的是居家附近有無危安管線穿越的情形，允諾會加速釐清權責單位並限期遷移。（編輯：林沂鋒） 1080909