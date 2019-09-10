高醫大新增支援澎湖 乳房外科侯明鋒看診

（中央社澎湖10日電）高雄醫學大學團隊8月起，新增支援澎湖乳房外科等5個科別，共10名副教授級以上醫師看診。其中，乳房外科將由高醫大附設中和紀念醫院院長侯明鋒親自看診，提供更優質醫療服務。

澎湖縣衛生局今天在衛生福利部澎湖醫院舉行「提升在地醫療合作茶會」。澎湖縣長賴峰偉表示，高醫團隊民國106年開始與澎湖醫院合作醫療支援服務，支援心臟外科等5個科別，8月起開始新增泌尿科、胸腔內科、感染內科、神經外科及乳房外科，其中乳房外科更將由高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒親自看診，提供更完善的醫療照護服務。

賴峰偉說，近幾年澎湖建置核磁共振（MRI）、心導管中心及化療照護中心，在地醫療能量日漸提升，希望鄉親對在地醫療要有信心，縣府會持續充實醫療人力，讓澎湖醫療更進步。

侯明鋒表示，高醫團隊支援澎湖醫療10位醫師都是副教授級以上，高醫還設立澎湖醫療窗口，協助澎湖鄉親就醫掛號，他保證高醫一定會做澎湖醫療的後盾，投入更多高水準醫療服務。

高醫大副校長余明隆表示，醫療在地化首重培育人才，除了醫師、護理師之外，偏鄉醫療專業人員也希望獲政府支持，高醫大樂意為政府培育人才，希望能充足偏鄉醫師、護理師、藥檢師、藥師，在地醫療才能永續經營。

為感謝侯明鋒及余明隆長期為澎湖鄉親健康把關，賴峰偉頒贈兩人縣政顧問證書，同時也頒贈澎湖醫院感謝狀，鼓勵繼續邀請優質醫療團隊駐診，持續提升在地醫療服務。

澎湖縣政府為落實在地醫療化，提昇醫療服務品質，聘請高知名度醫師到澎湖服務，繼衛生局、三總澎湖分院合作引介21位名醫後，澎湖醫院院長郭泰宏力邀侯明鋒合作，為鄉親健康把關。

高醫大附設中和紀念醫院從原開設的肝膽胰內科（余明隆醫師）、耳鼻喉科（江豐裕）、皮膚科（陳國熏）、心臟血管外科（林永哲）及特殊需求者牙科（黃純德）等5個科別；自8月起開始新增乳房外科（侯明鋒）、泌尿科（黃書彬、黃俊農）、胸腔內科（蔡忠榮、洪仁宇）、感染內科（盧柏樑）及神經外科（王致仁）等科別，擴大服務民眾。(編輯:孫承武)1080909