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原鄉首座數位愛的書庫 南投發祥國小揭牌

最新更新：2019/09/12 17:19

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）台灣閱讀文化基金會推動校園及社區共讀，除紙本，也發起「數位愛的書庫」，今年在南投縣、新竹縣、彰化縣陸續成立，其中仁愛鄉發祥國小更是全國首座「原鄉」數位愛的書庫。

南投縣政府為配合教育部「閱讀起步走」國民中小學新生閱讀推廣計畫，今天辦理「政府與民間合作贈書暨數位愛的書庫啟用」典禮，會中除贈書給國姓鄉北梅國中、仁愛鄉發祥國小新生代表，並邀來賓一起為北梅國中、發祥國小「數位愛的書庫」揭牌啟用。

南投縣副縣長陳正昇說，九二一地震後，一群災區教師發起班級共讀活動，後來創設「愛的書庫」循環機制，民國94年首座「愛的書庫」在南投縣虎山國小成立，台灣閱讀文化基金會設立後延續「愛的書庫」運作、設置及推廣，截至今年7月已設置超過300座書庫。

陳正昇說，縣府積極與企業、團體合作，共同營造閱讀環境，讓「愛的書庫」逐年充實，有效縮短偏鄉孩子知識落差、開展視野與國際觀；為讓閱讀方式更多元，南投縣「數位愛的書庫」也在北梅國中、發祥國小正式啟用，發祥國小更是全國第一座原鄉數位愛的書庫。

台灣閱讀文化基金會表示，南投縣政府重視閱讀教育，長期與基金會合作推動「愛的書庫」，為持續滿足師生閱讀需求，持續邀企業、民間社團響應捐款支持認養各鄉鎮書庫，全新書箱即日起開放使用，並透過物流公益載送書箱，讓學子共享讀書樂。（編輯：謝雅竹）1080912

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