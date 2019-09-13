舊衣衫變提袋 三峽推循環經濟不塑更友善

新北市三峽區甘樂文創合習聚落13日推出「913（舊衣衫）循環共享提袋」計畫，並邀請民眾走秀展示由不要的舊衣改造成的時尚購物袋。（合習聚落提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年9月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市三峽「合習聚落」今天推出社會創新實踐的「913（舊衣衫）循環共享提袋」計畫，募集回收舊衣聘社區媽媽改造成兼具環保與實用的購物袋，邀共好店家加入，提供租借服務。

「合習聚落」位在三峽老街旁的愛鄰醫院，將老舊醫院賦予新生命，串連工藝文化、良食商店和職能學苑，讓旅人和孩子一起合作學習，發現獨特的生命價值。

合習聚落今天表示，9年來，每個月都發動三峽在地青年與志工在三峽河淨溪，喚醒許多人的在地意識與認同土地，也為三峽河撿拾不少無法消化的垃圾。

但淨溪速度永遠比不上撿不完的垃圾成長量，塑膠垃圾的比例高達8成，儘管持續不斷淨溪，清水祖師廟、三峽民權老街依然可見人手塑膠袋，河岸及路邊仍有許多塑膠垃圾。

合習聚落表示，多數人認同環保理念，但在外購物時難免都會遇到忘記帶環保購物袋的囧境，店家若可提供租借提袋服務，避免使用一次性塑膠袋，應可降低塑膠垃圾氾濫。

在地青年團隊發想推出「913循環共享提袋」計畫，向民眾募集回收舊衣物，聘請社區媽媽將舊衣改造成兼具環保與實用的購物提袋，邀請店家加入共好計畫，提供提袋租借服務。

合習聚落表示，台灣每年約丟棄7萬2000公噸舊衣，造成地球沉重的負擔。希望將傳統回收舊衣的模式加入循環經濟的概念，更能提升附加價值。除解決並充分延續舊衣資源，也讓社區媽媽有二度就業工作機會，提升居民參與度，更凝聚社區意識。

913（舊衣衫）循環共享提袋計畫，獲得新北市府市場處、三角湧觀光商圈協會、三峽區公所、在地商家支持，今天在公有市場轉角入口處舉行發表會，以及環保購物袋街頭走秀。

曾在市府環保局任職的三峽區長陳文俊說，盼望將計畫推到全新北，更邀環境友善店家一起加入友善提袋租借行列。三峽已經有在地服飾店、飲料店及早餐店，支持環保理念加入計畫。（編輯：張銘坤） 1080913

新北市三峽區「合習聚落」13日舉行「913（舊衣衫）循環共享提袋」計畫發表會，募集回收舊衣後，交由社區媽媽改造成兼具環保與實用的購物袋並提供民眾租借，盼可降低塑膠垃圾氾濫。（合習聚落提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年9月13日