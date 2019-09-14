侯友宜視察淹水改善工程 籲體諒黑暗期

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市長侯友宜今天表示，面臨極端氣候所帶來的豪大雨，市府希望改善相關水利工程解決積水與淹水問題。工程過渡期難免影響生活品質，請民眾多體諒，市府一定會儘速完工。

侯友宜今天視察防災整備重點場所，包括永和區幹線排水箱涵擴大工程、五股區疏左三號水門、泰山區中港西抽水站。

侯友宜表示，中秋連續假期水利局所有的施工人員非常辛苦，不斷地解決積淹水區域，今天視察相關改善工程，也特別慰問值班人員，感謝他們辛勞付出。

他說，這些積水、淹水區域是民眾最痛苦的地方，在改善工程過渡期，也拜託民眾多體諒，市政府會以最快的速度、最好的工法，解決天氣異常變遷的強降雨，盼望大家能夠共體時艱，讓生活環境變得更好。

市政府水利局表示，永和區FG幹線（中正福和路口至福和橋下）排水箱涵擴大工程，預計於民國109年1月31日完工。五股地區，也將規劃興建成州抽水站，解決當地積水、淹水問題。

另為改善泰山貴子坑溪流速緩慢，造成淤積及惡臭，水利局規劃改善排水工程。目前，第一期工程已於今年8月2日開工。

水利局表示，因應汛期持續清淤溝渠、箱涵、下水道，並維護管理自主檢查分洪道、各區低地排水設施，隨時保持待命，也準備防汛砂包，適時啟動防災應變機制，並要求區公所定期檢視，確保強降雨發揮排水功能。（編輯：張銘坤）1080914