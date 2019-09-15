聽障媽媽創業有靠山 職訓輔導闖出一片天

39歲聽障媽媽小萱因聽力退化，對外產生溝通障礙而丟了導遊工作，經由台中市勞工局職訓及創業輔導，如今她靠自製養生食品，成功闖出一片天。中央社記者郝雪卿攝 108年9月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）39歲的小萱原本擔任導遊，因為雙耳高頻聽力退化，導致對外溝通障礙而丟了工作，台中市勞工局今天表示，小萱接受職訓及創業輔導，自製養生食品，闖出一片天。

育有1子1女的小萱，本來有穩定工作，沒想到聽力發生問題，她表示，剛開始不知道聽力出現問題，只是聽不清楚，老要對方再講一次，常被誤以為在「找碴」。後來經醫師確診是高頻聽力退化，對高頻聲音辨識不清，會出現有聽沒有懂，或因解析不正確，發生雞同鴨講情形，還曾被當成神經病。

小萱於是參加勞工局委辦的農特產加工職訓班，學習農產品加工技術後，時常動手做養生饅頭、奶酪、木耳露給親友品嚐，在獲得大家認可後，先生鼓勵她自行創業。但小萱則擔心創業千頭萬緒，也不知如何開闢行銷管道。

小萱透過台中市勞工局提供的身心障礙者創業諮詢輔導，她表示，不只協助自創幸福熊商行，並透過一對一輔導，協助打造品牌定位與行銷目標；以主打商品養生黑木耳露為例，強攻手工製作與本土食材的核心特色，並開發枸杞、人參、紅棗及老薑熬製配方，讓客人吃得安心又美味。

台中市勞工局長吳威志表示，有意創業的身障朋友，勞工局可以提供不同階段的全方位服務，包括創業前的免費諮詢輔導，協助正確規劃創業藍圖；或是創業後的診斷服務，可以協助解決經營遭遇的困難，有助於強化永續經營實力，如有需求，還有創業貸款利息補貼或營業場所租金補助，民眾可多加利用。（編輯：李錫璋）1080915