新北海洋防衛隊升級2.0 積極復育海洋資源

（中央社記者葉臻新北19日電）新北海洋防衛隊成立至今累計清除約12噸的海底廢棄漁網具，今年升級2.0版開始復育海洋資源，6月啟用的水下光傳輸即時監測系統，至今已記錄許多珍貴的水下畫面。

新北海洋防衛隊在民國105年8月成立，協助維護海洋生態，今年升級為積極保育海洋環境與復育資源的海洋防衛隊2.0在今天舉行升級儀式，並展示執行成果。

新北市副市長吳明機表示，友善海洋政策從維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源等3個面向進行，新北海洋防衛隊成立至今累計清除超過12噸的海底廢棄漁網具，今年升級為2.0版，加入積極參與復育海洋資源的行列。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，新北海洋防衛隊今年協助市府及萬里區漁會，在野柳海域進行竹叢礁投放，以竹子暫代海下的珊瑚，讓軟絲有臨時的安全產房可以產卵與成長。

新北市政府農業局也在今年6月與工研院合作，首度在開放海域投放水下光傳輸即時監測系統，並由新北海洋防衛隊協助建置及維護，投放至今已記錄許多珍貴的水下畫面，民眾可到漁業及漁港事業管理處官網觀看軟絲的美麗身影。

新北海洋防衛隊成員王國昌說，他在當地從事潛水教學多年，多年來看著海洋資源慢慢枯竭，想要保護這片海洋的心讓他加入海洋防衛隊，除了帶領具潛水專業的隊員不定期清除附近礁區的海底覆網，也持續清除海洋垃圾以改善海洋環境，在竹叢礁佈放與水下光傳輸系統建置建置後，更與當地漁民成立巡守隊來維護竹叢礁的安全。（編輯：方沛清）1080919