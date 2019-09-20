花蓮新城環保園區9千萬缺口 環保署承諾支持

花蓮新城鄉垃圾掩埋場用地租約將到期，公所規劃另覓新址設置環保園區，但仍有新台幣9000餘萬經費缺口，民進黨立委蕭美琴20日邀環保署等相關單位前往會勘，獲環保署允諾支持。中央社記者張祈花蓮攝 108年9月20日

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮新城鄉垃圾掩埋場鄰近海岸線、用地租約將到期，公所規劃另覓新址新建環保園區，但仍有9000餘萬經費缺口，民進黨立委蕭美琴今天邀請環保署前往會勘，環保署承諾一定支持。

蕭美琴今天會同環保署環境督察總隊副總隊長林健三、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、新城鄉長何禮臺前往會勘，由公所簡報指出環保園區興建急迫性及經費缺口，蕭美琴盼中央協助經費挹注。

何禮臺指出，現有垃圾掩埋場距離海岸線僅80公尺，是國土保安用地，將於民國116年歸還給林務局，為處理每月約60公噸的資源回收，公所規劃遷址新建環保園區，距離最近住宅區約有2公里，所需經費約新台幣9450萬元。

新城鄉公所環殯所長陳恩誼說，未來垃圾將放置縣內垃圾轉運站，集中送往宜蘭焚燒，新建的環保園區處理資源回收，也是清潔隊行政大樓、車輛維修中心，預計今年底完成地目變更、土地撥用，明年初完成規劃設計，111年全部完工。

林健三指出，一定全力支持，建環保園區牽扯廣泛，署內會整合窗口，盤點全台所需一併整合資源，預計下月召開委員會，並輔導公所撰寫計畫書，符合申請目的及程序，解決經費需求問題。（編輯：謝雅竹）1080920