士林夜市水果攤爆消費爭議 柯文哲：出現就稽查

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北23日電）有網友發文說士林夜市水果攤又高價坑殺觀光客。台北市長柯文哲今天表示，只要出現就稽查，且商圈要有自治能力；台北市市場處說，今天起每天到場取締告發。

中時電子報報導，日前有網友到臉書社團「我是北投人」發文表示，剛經過屢上媒體報導的士林夜市口坑殺觀光客暴利水果攤時，發現有韓國觀光客以新台幣1089元購買水果，且質疑攤位未放水果價目表，是否違法。

對此，台北市長柯文哲今天上午接受媒體聯訪時說，不敢說百分之百不會出現，但只要出現就會稽查。隨即話鋒一轉，指商圈要有自治能力，「地方組織的自治能力還是比較重要」。

台北市市場處昨晚已偕同台北市警察局士林分局員警到大東路及文林路口的攤位進行取締告發。

市場處攤販科科長楊忠誠告訴中央社記者，昨天已先針對此無證水果攤攤販進行告發，並依法開罰1200元，且從今天起將派人每天到場稽查、告發，以嚇阻其暴利販售行為；此外，也會同步巡查其他攤商有無類似情形。

楊忠誠說，為遏止士林夜市不肖業者破壞夜市形象，去年4月至8月每週都會派員進行1至3次的巡查。

市場處表示，為有效解決士林夜市現切水果類似的高價消費爭議，自今年7月1日起，已要求士林夜市所有現切水果業者改用固定容器（杯、盒）販售，例如以每杯（盒）50元或120元方式販賣，以避免類似爭議。（編輯：李亨山）1080923