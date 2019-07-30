消保團體抽驗南部坊間現切水果 5成6不合格

（中央社記者程啟峰高雄30日電）台灣消費者保護協會日前在台南、高雄、屏東夜市、黃昏市場、大賣場及水果行與麵包店抽驗，今天公布結果，有5成6的現切水果店驗出大腸桿菌群、2成麵包店家也驗出大腸桿菌群。

台灣消費者保護協會日前在台南、高雄、屏東地區夜市、黃昏市場，大賣場及水果行與麵包店，抽樣75件現切水果及50件麵包，針對大腸桿菌群、大腸桿菌等項目送驗。

結果75件現切水果中，有42件檢出大腸桿菌群，不合格率56%；另有1家檢出大腸桿菌，不合格率1.3%。50家烘焙麵包坊中，有10家檢出大腸桿菌群，不合率20%；另有1家檢出大腸桿菌，不合格率2%。

其中，現切水果不合格店家調查依地點細分，水果行不合格率竟高達6成3，黃昏市場不合格率5成7，夜市不合格率5成2。

消保會表示，這次抽驗過程嚴謹，以「神秘客」至店家購買樣本後放入保冰袋，再以無菌夾鏈袋封存後放入車上冰桶，保持在攝氏10度以下再冰入冰箱，自採樣起20小時內送驗。

消保會認為，衛生與製作過程環境有密切關係，處理水果的器具、人員或材料等都有可能是汙染的來源，現切水果保存的環境及控溫裝置很重要，建議消費者盡量將水果買回家後再自行清洗食用，若要購買現切水果，自應慎選衛生安全無虞的場所。

消保會指出，大腸桿菌群及大腸桿菌是重要的衛生指標菌之一，若超標輕者將造成腸胃不適，重者恐引發急性腸胃炎等嚴重病症，消費者不可不慎。大腸桿菌群通常不耐高溫，但經高溫烘焙的麵包竟也有驗出，應是受到2次汙染，呼籲消費者謹慎選購。

高雄市政府衛生局食品衛生科表示，消保會這次抽驗品項為截切水果及麵包，這類食品在製作過程中食材、器具、機具、包裝等若遭受污染，或作業人員個人衛生狀況不佳都有可能造成衛生指標菌超標情形；另這類食品在現場以不當溫度保存也會加速微生物大量繁殖。後續將加強轄內截切水果及麵包製售業者衛生查核輔導。(編輯:孫承武)1080730