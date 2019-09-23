台中環保藝術節Q版石虎裝置 議員質疑哪裡像

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市政府今天公布環保藝術節「石虎抱抱」Q版裝置藝術，民進黨籍台中市議員黃守達隨即在臉書發文問市府「到底哪裡像石虎？」市府表示，是一種意象再創作，尊重設計者理念。

台中環保藝術節將於28日、29日在西屯區市政北二路與河南路三段路口空地登場，台中市環保局與新聞局今天先公布與台灣藝術家蔡潔莘合作，運用6萬支手機玻璃纖維打造160公分高、展開手臂的「石虎抱抱」巨型裝置藝術品，石虎手抱發芽地球，傳遞愛護地球理念。

針對石虎巨型裝置，黃守達在臉書發文說「大傻眼！明明都講過幾百遍了，盧市府仍然把石虎畫成花豹？真的太扯」，他還問「到底哪裡像石虎？」

黃守達表示，集集彩繪列車的石虎爭議明明燒完不久，盧市府卻完全不懂引以為鑑。當時他還特別提醒，卡通化沒有不好，但還是要盡量掌握石虎的形象特徵，把握每一個讓市民認識石虎的機會。雖然盧市府疑似有放上白線與耳後黑塊，但仍然十分不清楚，整體看起來還是像花豹，看來盧市府絲毫不在乎石虎到底長什麼樣子。

對此，台中市政府回應表示，「石虎抱抱」雖以石虎意象為出發點，以眉心兩條白線、耳後白色斑點呈現石虎特徵，材質上，是以廢棄物再製而成有其創作難度，由於手中抱著發芽的地球，傳達愛護地球的理念，盼藉由顏色對比更加凸顯這個環保意義，以石虎的造型為依據進而發展，並未要完全複製石虎樣貌，創作者甚至希望能保留些許的想像空間給與觀者，而市府尊重設計者的創作理念。

蔡潔莘也分享創作想法表示，「藝術對我來說最美好的地方，就是有一些想像空間跟多元詮釋的空間，尊重大家不同的意見。這次的石虎抱抱是我原創的作品，期待傳遞的是一種溫暖的感受，不是完全擬真的呈現，只有重點的掌握，但裡面加入了很多我對石虎的愛」。（編輯：黃世雅）1080923