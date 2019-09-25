腸病毒防疫 苗栗縣配發國小幼兒園額溫槍

苗栗縣因應腸病毒疫情緊急採購額溫槍，另有廠商捐贈奈米離子水、防護噴霧給各校加強防疫，縣長徐耀昌（中）、議長鍾東錦（左）等人25日示範利用市售含氯漂白水加入100倍清水稀釋製成消毒水，可擦拭家中物品。中央社記者管瑞平攝 108年9月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）腸病毒疫情仍處於高峰，苗栗縣因腸病毒停課班級數在1週內倍增，現有61班停課，縣府動用第二預備金緊急採購額溫槍，另有廠商今天捐贈奈米離子水、防護噴霧給各校加強防疫。

開學以來各縣市腸病毒、流感疫情升溫，校園容易出現群聚感染，日前苗栗國小學童疑似因腸病毒重症死亡，更引起家長恐慌，苗栗縣政府為協助學校防治疫情，動用第二預備金近新台幣300萬元，緊急採購1624支額溫槍給縣內各公立國小、幼兒園使用。

此外，民間企業納諾科技股份有限公司也透過苗栗縣議會議長鍾東錦聯繫縣府，主動捐贈與台北醫學大學產學合作研發的奈米離子水、防護噴霧2000瓶供縣內校園使用，共同守護苗栗學子身體健康。

捐贈儀式今天在縣府2樓會議室舉行，由納諾科技股份有限公司董事長呂鴻圖、台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻，將防護噴霧產品捐贈給苗栗縣長徐耀昌。呂鴻圖表示，捐贈的防護奈米離子水是引進俄羅斯技術，利用氫氧電解法物理殺菌原理消滅病毒，且無毒無害，希望能夠幫助學校對抗流感、腸病毒等疫情。

苗栗縣長徐耀昌感謝納諾集團秉持優質企業愛心，協助校園防疫，並與鍾東錦等人在衛生局指導下，現場示範利用市售含氯漂白水加入100倍清水稀釋，擦拭消毒物品。衛生局疾管科表示，民眾在家也可自行製作稀釋，擦拭門把、扶梯、玩具等，就可達到一般環境消毒作用，但在調製消毒水過程務必開窗保持通風，另外，將可移動物品放置陽光下曝曬也有殺菌功能。

據苗栗縣衛生局統計資料，縣內教托育機構自8月30日開學至上週9月18日，因腸病毒停課共33班，截至今天，停課班級數已成長到61班；衛生局長張蕊仙解釋，苗栗縣將中央規範腸病毒停班停課對象從5歲以下幼托園所，提高至國小二年級以下，並納入補習、安親班等，以致停班數「感覺上較多」，但無論如何，腸病毒疫情仍未趨緩，家長、學校都應提高警覺，落實正確勤洗手、生病不上班不上課等防治措施，加強防疫。（編輯：李錫璋）1080925