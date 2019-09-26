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以客為尊 澎湖新公車加入營運

最新更新：2019/09/26 16:26
澎湖縣政府公共車船處新添10輛彩繪公車26日投入營運，計有9輛大巴和1輛低地板公車，提供民眾友善、無礙的服務環境。中央社 108年9月26日
澎湖縣政府公共車船處新添10輛彩繪公車26日投入營運，計有9輛大巴和1輛低地板公車，提供民眾友善、無礙的服務環境。中央社 108年9月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖縣政府公共車船處新添10輛彩繪公車，今天在縣長賴峰偉校閱後投入營運，期勉駕駛同仁做到「以客為尊」，遵守「細心、貼心、同理心」信念，提供民眾友善、無礙的服務環境。

澎湖車船處長陳寶緞表示，今年新添購的10部公車，總經費近新台幣5000萬元，其中4300多萬由中央補助，計有9輛大巴和1輛低地板公車。

車船處表示，今年新購的10部新車，其中低地板公車不用上下台階、車身具有側傾功能、配備輪椅上下渡板，車內更有附安全裝置的輪椅座位和一個導盲犬空間，提供縣民最安全、舒適且便捷的公車服務。

車船處提到，澎湖現有大小公車60部，其中低底盤有17部，近3年來陸續更新，目前全縣公車車齡，已降至5.6年，明年5年再添購11輛公車後，車更降至3.7年，都屬於新車。（編輯：黃世雅）1080926

澎湖縣政府公共車船處新添10輛彩繪公車，26日在縣長賴峰偉（前）校閱後投入營運，期勉駕駛同仁做到「以客為尊」，遵守「細心、貼心、同理心」信念。中央社　108年9月26日
澎湖縣政府公共車船處新添10輛彩繪公車，26日在縣長賴峰偉（前）校閱後投入營運，期勉駕駛同仁做到「以客為尊」，遵守「細心、貼心、同理心」信念。中央社　108年9月26日
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