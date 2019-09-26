雲林秋行軍蟲肆虐 張麗善：補助農民購藥防治

（中央社記者黃國芳雲林縣26日電）雲林縣沿海7鄉鎮玉米田傳出秋行軍蟲肆虐災情，縣長張麗善今天前往四湖玉米田勘查災損情形，並宣布縣府啟動防治資材補助經費，補助農民購買防治用藥，全力防止疫情擴散。

雲林縣政府表示，目前為玉米種植高峰期，麥寮、台西、東勢、褒忠、虎尾、水林、四湖等鄉鎮種植的硬質玉米、青割玉米受到秋行軍蟲危害，張麗善今天在農業處副處長陳炳坊、雲林縣動植物防疫所長廖培志等人陪同下，勘查秋行軍蟲肆虐災情。

張麗善指出，秋行軍蟲擴散力強，目前嘉義、雲林等地疫情延燒，建請中央啟動全面防疫措施，提升至第三階段，農民在發現蟲蹤即可自主購藥防治，不必再經過通報農改場鑑定、判定程序，簡化防疫流程。

張麗善說，因應這波秋行軍蟲疫情，縣府啟動防治資材補助經費新台幣100萬元，投入疫情嚴重的鄉鎮，農民可盡速洽詢當地農會提出申請，購藥費用將由縣府補助，請農民安心防疫。

廖培志表示，對秋行軍蟲進行化學防治時，請輪用不同作用機制農藥，並遵守安全採收期。農民田間巡視發現秋行軍蟲或蟲卵，可用手摘除，減少幼蟲孵化，也可運用植株翻埋及淹水方式減少蟲源密度，避免擴大危害。

廖培志提醒，化學防治請選用核准登記及推薦玉米使用的藥劑，藥劑種類可於台南改良場網站連結各項作物的相關用藥資料。秋行軍蟲相關疫情資訊，每日更新於「秋行軍蟲專區」（網址:http://faw.baphiq.gov.tw/）。（編輯：謝雅竹）1080926