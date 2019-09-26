泰山森林書屋選出原民族語名稱 Picul意喻力量

新北市泰山森林書屋選出族語名稱picul，26日正式揭牌亮相，市長侯友宜（右）到場見證，並現場為小朋友們操作屏東縣來義鄉的獵人射箭手偶說故事。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年9月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市推廣原住民族文化教育的泰山森林書屋，評選出Picul為書屋的原民族語名稱，是排灣族語「力量」的意思。市長侯友宜今天擔任說故事操偶人，盼書屋傳遞知識及文化的力量。

新北市府原住民族行政局長羅美菁今天表示，透過政策推動原民文化，特別在新北市打造幾處適合推廣文化及人文教育的場域。位於泰山區辭修公園中的「泰山森林書屋」，提供孩童良善的閱讀空間。

羅美菁說，由市府培訓原住民族故事奶奶，以族語分享童書、繪本或文學導讀，活化族語學習的環境。以族語說故事可使孩童在沉浸式學習環境中，增進族語能力，並促進親子情感、拓展視野。

她表示，泰山森林書屋有兒童繪本區、親子共讀區、文化體驗區及影音區，透過說故事可讓孩子從小認識台灣原住民族文化。

泰山森林書屋族語創意命名，經2個月的收件及評選討論，認為「Picul」在排灣族語中是力量的意思，與書屋乘載閱讀傳遞知識的力量，理念一致。

書屋族語名稱於今天揭牌，市長侯友宜穿著排灣族背心參加揭牌儀式時，與新北市4名原住民籍市議員，及其他議員齊聚一堂陪伴兒童閱讀，也希望原住民族語能落腳深耕。

侯友宜還說故事操作屏東縣來義鄉的獵人射箭手偶，他說，看到兒童學習原住民族語，讓他相當開心，也細心聽孩子們唸讀族語。應從小培養閱讀習慣，泰山森林書屋讓大家在休閒時光可親子共讀，透過接觸繪本瞭解原住民族語言，體現台灣各族群共融及多元的文化。

侯友宜說，Picul象徵「泰山的力量」，市府特別把16個原住民族的族語書本，全部都放在泰山森林書屋，除原民兒童知道自己的母語，其他人也有機會瞭解原住民族語。（編輯：李錫璋）1080926