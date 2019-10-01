歐洲大廠齊聚徵才 盧秀燕：歡迎綠能發電

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市勞工局與丹麥商務辦事處攜手將舉辦「風能就業博覽會」，歐洲多家大廠設攤徵才。台中市長盧秀燕今天表示，對於綠能發電方式，市府很歡迎，也會盡全力合作。

勞工局與丹麥商務辦事處攜手，10月5日將在市府廣場一樓中央區挑高川堂，舉辦首次「風能就業博覽會」，邀請沃旭能源、哥本哈根、德商汐威、艾納康、西門子及維特斯等6家風能大廠設攤，提供超過百個職缺，起薪新台幣4萬元以上。

盧秀燕表示，國家能源政策非常重要，但希望是乾淨沒有污染的能源，在兼顧國家經濟發展之時，也要改善中部空污，讓民眾呼吸乾淨空氣，對於綠能發電方式，市府都非常歡迎，也會盡全力合作。

盧秀燕指出，風能就業博覽會共有六大風力廠商參與，超過100個職缺，也展現市府對於能源政策的態度，同時增進市民就業機會，也希望廠商順利招募所需人力。

勞工局長吳威志表示，新市府首重經濟與就業，更重視空污整治與能源替代政策，盧秀燕於9月3日出國拜訪英國商務、能源和產業戰略部，針對空污、能源、氣候變遷等議題交流，也積極向歐洲風能大廠招手，邀請沃旭能源、哥本哈根、德商汐威、艾納康、西門子及維特斯6家風能大廠設攤，提供超過100個職缺，起薪4萬元。

台中市就業服務處長傅晶如指出，市府因應台商回流逾20家，上半年累計投資金額達644億元，除9月7日舉辦首場台商回流就業博覽會，受到市民反映熱絡外，也積極與歐洲風能大廠合作，尤其風能產業對人才需求若渴，非常需要有環工、電機、機械、土木及工業工程等綠領人才，也對企管、財經法律等人才需求殷切，歡迎求職朋友可視自身的專長條件多方嘗試。（編輯：黃世雅）1081001