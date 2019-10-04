改善老舊廁所 南投縣4年投入8千多萬

（中央社記者蕭博陽南投4日電）依南投縣府統計，自104年至107年依教育部專案已提報獲核定58校總經費，計7700萬元，縣府自籌款853萬元，改善全縣學校老舊廁所排水、通風、衛生等修繕。

南投縣長林明溱關心學校軟硬體建設，責成教育處依學校提報需求，向教育部申請相關專案經費。這項教育部「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」專案，針對20年以上具有使用執照老舊廁所，改善管線及器具設施；如其他未達20年符合計畫的學校，則另案向縣府提報申請，由縣府款項支應修繕經費。

依教育處統計，自民國104年至107年，陸續補助58校老舊廁所，爭取教育部核定總經費計新台幣7700萬元、自籌853萬元。108年度目前獲教育部補助學校計4校，目前先核定規劃設計費，工程費用待通過後再核定。

有媒體報導「埔里國小廁所受震壞20年，盼修繕方便師生使用」，教育處及學校澄清說明廁所位於活動中心地下室，是20年來封閉並未使用空間，所以之前並未提報修繕，並非缺少經費維修。另「草屯國小廁所嚴重漏水，師生進出被淋溼」，校方說明，現有設施尚能提供使用者一定品質，並無嚴重漏水情況。(編輯:洪學廣)1081004