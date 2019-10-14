外送員車禍 市議員要求北市府訂自治條例規範

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北14日電）針對國慶連假發生2起外送員車禍，國民黨市議員張斯綱要求台北市設自治條例規範；市議員徐巧芯認為外送員車禍事故，警局應要註記；市議員王鴻薇要求成立專案小組。

國慶連假發生2起外送員車禍，勞動部長許銘春今天表示，將先勞檢Foodpanda和Ubereats，而平台與外送員的法律關係並非業者說了算，沒有保險將開罰業者。

而台北市長柯文哲今天上午率市府團隊赴台北市議會進行專案報告，張斯綱、徐巧芯、王鴻薇針對外送員車禍一事質詢。

張斯綱質詢指出，美食平台外送員已發生車禍兩死事件，且北市又是運量最多的地區，但業者現用承攬關係以規避勞保和相關責任險。

他表示，北市府立法腳步應比中央更快，建議應設立北市自治條例規範業者，協助處理意外險、第三責任險和成立基金，以支付職業災害等救助事項，違者則禁止營業，否則將犧牲許多年輕人的生命，對此，柯文哲說「好」。

徐巧芯指出，台北市今年交通事故中，機車死亡人數較前幾年上升，但未提及原因是否與外送業有關，要求未來必須針對外送員事故註記，進而改善交通；王鴻薇則認為，市府應成立專案小組。

對於上述要求，柯文哲皆允諾。（編輯：張銘坤）1081014