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遊小鎮看好戲 紙風車11月台東成功國小表演

最新更新：2019/10/14 16:41
「2019台灣小鎮漫遊–小鎮遊戲趣」活動記者會14日在交通部舉行，邀請紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團等藝文團體深入多個小鎮演出，盼藉此吸引遊客前往體驗在地特色與文化。中央社記者裴禛攝　108年10月14日
「2019台灣小鎮漫遊–小鎮遊戲趣」活動記者會14日在交通部舉行，邀請紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團等藝文團體深入多個小鎮演出，盼藉此吸引遊客前往體驗在地特色與文化。中央社記者裴禛攝　108年10月14日

（中央社記者李先鳳台東縣14日電）交通部觀光局辦理小鎮觀光促進活動案，今年秋冬旅遊活動擇定10個縣市邀請知名的表演團體到地方演出，立委劉櫂豪向觀光局爭取邀請紙風車劇團11月9日在台東成功國小表演。

劉櫂豪表示，觀光局年度觀光計畫擬訂2019小鎮漫遊年，針對今年秋冬旅遊活動相關經費由「Tourism 2020–台灣永續觀光發展方案」小鎮觀光促進活動案支應。從10月下旬至12月初，擇定10個縣市地區邀請知名表演藝術團體到地方演出。

台東地區擇定在成功鎮的成功國小，由紙風車劇團演出紙風車魔法書，希望在地民眾和遊客親子一起參與，同時還能欣賞東海岸太平洋美景，及海鮮美味。

劉櫂豪說，紙風車為國內知名兒童劇團，受各界的肯定與喜愛，紙風車多年來為兒童教育及藝術文化努力與付出，感謝觀光局協助邀請紙風車劇團到台東表演，希望未來能舉辦更多具有特色的活動，促進觀光發展。

另外，10月底將登場的池上秋收稻穗藝術節活動，劉櫂豪表示，協助池上鄉農會向農委會爭取新台幣350萬元補助，期待透過各種的藝術展演及文化活動，培養出台東在地文化特色，成為具有特色的文化大縣。（編輯：林沂鋒）1081014

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