林國成退出親民黨 不排除加入民眾黨

親民黨籍台北市議員林國成16日表示，他14日已寄出退黨申請書，強調退黨不是要加入台灣民眾黨，但未來不排除。中央社記者劉建邦攝 108年10月16日

（中央社記者劉建邦、郭建伸台北16日電）親民黨籍台北市議員林國成今天說，14日寄出退黨申請書，且始終認為親民黨可成為第三勢力領頭羊，卻遲無作為，讓基層無所適從；至於退黨不是要加入民眾黨，但未來不排除。

對於林國成退黨，親民黨秘書長、立委李鴻鈞受訪表示，不是很清楚訊息，但如真有此事，也只能尊重。至於台北市議會已無親民黨議員，李鴻鈞坦言只能接受，但表示轉任台北市副市長的黃珊珊還是親民黨籍。

親民黨市議員黃珊珊今天請辭接任北市府副市長，加以林國成退黨。親民黨在台北市議會將沒有黨籍議員。林國成北市中山區基層里長出身，參選北市第四選區（中山、大同）市議員，從第10屆「落選頭」遞補當選，11屆到13屆「三連霸」。

林國成下午接受媒體聯訪表示，14日已寄出退黨資料到親民黨黨中央，隔天也告知台北市長柯文哲，柯聽聞覺得訝異，但還未告知黨主席宋楚瑜。

林國成指出，當時加入親民黨是因為認同第三勢力，且應該可成為領頭羊，並整合其他政黨，但卻發現黨內遲遲無作為，也讓身為基層議員無所適從，不過他始終堅持理念，最後幾經考慮後決定退出親民黨。

林國成說，跟柯文哲私交不錯，也認同柯的理念，申請退出親民黨並非要加入台灣民眾黨，也跟柯文哲無關。但過去就曾提過，若民眾黨有機會，且要把列為不分區立委，他也不排斥，但目前並無任何規劃要加入民眾黨。（編輯：孫承武）1081016