8國師生創客論壇交流 侯友宜體驗太陽能發熱衣

（中央社記者黃旭昇新北16日電）2019國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論壇，今天在新北市舉行，8國師生交流與探索技職教育。新北市樟樹中學與美國學生打造「太陽能發熱衣」，讓市長侯友宜穿上身汗流浹背。

創客綠色行動論壇（Maker Action Green International Cross-domain；MAGIC），今天在新北市府舉行，侯友宜在開幕典禮致詞時向與會師生表達他對新北技職教育期待和未來持續進行國際交流的決心。

他說，新北的技職教育有15所體驗中心及職業試探，在技藝競賽也有優異表現，金手獎人數屢創佳績；今年於俄羅斯舉辦的國際技能競賽獲得1金3銀1優勝的佳績。

侯友宜表示，技職教育對國家未來產業發展、人才養成有重大意義，藉由與美國矽谷地區深化交流，並和英國文化協會簽署交換學生合作備忘錄，能提升學生的國際視野與產業知識。

新北市教育局表示，創新MAGIC論壇是新北市國際技職觀摩交流平台，今年邀美國、英國、德國、芬蘭、澳大利亞、日本、法國及台灣師生共100人參與。

論壇邀請矽谷擔任洛思加圖斯（Los Gatos） 聯合學區學區長（Saratoga Joint Union High School Districts Superintendent）的麥可．葛羅夫（Michael Grove）暢談美國矽谷對於創新及技職人才培育的經驗。

此外，侯友宜特別體驗新北市樟樹國際實驗中學與美國學生共同打造的「太陽能發熱衣」，讚嘆酷炫的造型設計相當吸睛，衣服兼具安全性的LED燈。發熱衣透過太陽能與儲電裝置，而從原先穿衣前攝氏27度，15秒內升至65度，也讓侯友宜汗流浹背。（編輯：張芷瑄）1081016