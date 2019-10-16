韓國瑜請假 葉匡時：落實做好該做的事

（中央社記者程啟峰高雄16日電）高雄市長韓國瑜請假投入2020總統大選，副市長葉匡時代理市長首日視察林園區石化產業，他接受媒體聯訪表示，市府團隊會秉持韓國瑜施政理念，把該做的事落實做好，請市民放心。

葉匡時下午參訪李長榮化學工業公司林園廠等林園工業區廠商，聽取業者簡報及需求，他說，此行是為汲取李長榮化工林園廠循環經濟經驗，希望藉以協助石化產業升級，共創政府、業者及地方民眾三贏。

面對體追問韓國瑜請假期間是否會讓市政延誤，葉匡時表示，「不會」，因為現任三名副市長各司其職督導業務，一切如常進行，韓國瑜昨天在市政會議上也特別叮嚀市府團隊要鎖緊螺絲，不可鬆懈，他也會秉持韓國瑜施政理念，督促同仁把該做的事確實落實做好，請市民放心。

葉匡時上午前往位於林園區的高市議會民進黨團總召韓賜村議員服務處，拜會韓賜村及當地里長，傾聽基層聲音，了解林園地方建設需求。葉匡時承諾加速當地基礎建設，積極推動捷運林園延伸線，優化當地生活機能。

葉匡時傍晚返回市區出席工商界餐敘並將上直播接受訪談，行程滿滿。另外，副市長李四川上午則主持新鳳山警分局新建工程動土開工典禮，他期許工程如質完工，讓員警早日享有優良辦公環境。

高市警局保安科表示，葉匡時今天起雖代理市長，但保安科派並沒有增派隨扈，仍與其他副市長一樣維持兩名隨扈。至於韓國瑜的貼身隨扈仍維持8人，隨韓國瑜全國走透透，直到韓國瑜11月登記為總統候選人後由國安單位接手維安為止。

保安科指出，保安科派出的這8名隨扈隨行是依據警政署對總統參選人維安工作的行政命令，這項規定行之有年且對所有總統參選人都一視同仁，韓國瑜也不例外。（編輯：林沂鋒）1081016