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種下一片珊瑚海田 澎湖海洋更美麗

最新更新：2019/10/18 19:21
海洋公民基金會為提高珊瑚存活率，在澎湖近海的「珊瑚撫育場」，將珊瑚一節一節剪成分枝，再固定於木筷上，由海洋志工潛至海床種植，為澎湖海域注入生機。（海洋公民基金會提供）中央社 108年10月18日
海洋公民基金會為提高珊瑚存活率，在澎湖近海的「珊瑚撫育場」，將珊瑚一節一節剪成分枝，再固定於木筷上，由海洋志工潛至海床種植，為澎湖海域注入生機。（海洋公民基金會提供）中央社 108年10月18日

（中央社澎湖縣18日電）「種下一片珊瑚海田」，在海底以扦插法種珊瑚，澎湖海洋公民基金會趕在東北季風前，完成了600株的珊瑚復育工作，為澎湖海域注入一片生機，讓海洋更美麗。

海洋公民基金會為提高珊瑚存活率，在澎湖近海的「珊瑚撫育場」，將珊瑚一節一節剪成分枝，再固定於木筷上，由海洋志工潛水至海床種植，一株一株的珊瑚幼株，如同稻田的秧苗般，標齊對正植入海床上，讓珊瑚復育成長更加順利，並進行珊瑚礁群體檢，復育成果豐碩，形成基金會推動的珊瑚海田，未來海田逐漸擴充領地，重現內海生機。

海洋公民基金會表示，基金會自2017年起以「珊瑚撫育場」育苗作為起點，為澎湖海底種下一片珊瑚海田有成，連續2年獲得聯電「綠獎」的肯定。

基金會指出，澎湖人以海為田，討海養活了幾代人，希望透過這個「種下一片珊瑚海田」計畫，讓更多人更親近海洋環境，關注海洋生態，讓澎湖海洋更美麗，不會只是夢想。（編輯：林沂鋒）1081018

海洋公民基金會在澎湖近海的「珊瑚撫育場」，將珊瑚一節一節剪成分枝，再固定於木筷上，由海洋志工潛水至海床種植，一株株珊瑚幼株如同稻田的秧苗般，標齊對正植入海床上，讓珊瑚復育成長更加順利。（海洋公民基金會提供）中央社　108年10月18日
海洋公民基金會在澎湖近海的「珊瑚撫育場」，將珊瑚一節一節剪成分枝，再固定於木筷上，由海洋志工潛水至海床種植，一株株珊瑚幼株如同稻田的秧苗般，標齊對正植入海床上，讓珊瑚復育成長更加順利。（海洋公民基金會提供）中央社　108年10月18日
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