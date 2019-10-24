韓國瑜批台南治水不佳 黃偉哲：高雄不淹水嗎

（中央社記者張榮祥台南24日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前到台南造勢，昨晚透過臉書批評台南治水不佳；台南市長黃偉哲今天表示，人為治水有極限，外人卻要來說三道四，「難道高雄沒有淹水嗎」。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，韓國瑜要選總統，市政交給其他人做，他雖不知道韓國瑜對高雄是否熟悉，但對台南肯定是不熟悉的，對台南治水也是不知道的。

黃偉哲說，全國容易淹水的面積，1/3在台南，相對於26年來治水花最多錢的北部縣市，台南是比較少的，台南只花新台幣200多億元，台北市光是淡水河就花500億元至600億元，若台南有台北這麼多的治水經費，淹水機率一定少很多。

黃偉哲表示，台南這麼大，這麼多河系，才花200多億元，效果是有限的，這是科學專業的問題，不是選舉操弄的議題，更不能拿來發洩情緒，請韓國瑜多問問水利專家。

黃偉哲說，台南淹水面積這麼大，治水當然要花很多錢，外人卻要來說三道四，難道高雄沒有淹水嗎？韓國瑜指高雄清了很多溝渠，怎麼還會淹水，可見人為治水是有極限的，何苦拿來做選舉操弄。

黃偉哲表示，要操弄治水議題，請先從高雄開始，不能說高雄淹水是以前的責任，台南是現在的責任，連雙北都會淹水，這要怪誰，若有人謀不臧，就抓出來法辦，不要空口說白話，不營養又不專業，對選情不見得有加分。（編輯：謝雅竹）1081024