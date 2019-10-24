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英國貨櫃車39具遺體命案 BBC：死者全為中國籍
首頁 / 地方

為109年通車準備 台中捷運招考528人

最新更新：2019/10/24 17:46
台中捷運綠線預計民國109年全線通車，台中捷運公司24日起至11月7日止公開招募基層服務人員、維修人員及行政人員，歡迎民眾加入中捷行列。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真　108年10月24日
台中捷運綠線預計民國109年全線通車，台中捷運公司24日起至11月7日止公開招募基層服務人員、維修人員及行政人員，歡迎民眾加入中捷行列。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真　108年10月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中捷運綠線將於民國109年全線通車，捷運公司今天起至11月7日止，公開招募基層服務人員、維修人員及行政人員，預計錄取528人，歡迎民眾報考。

台中捷運公司今天表示，民國108年度人員招募公開招考共計5類組、21類科，包含運務類組3類科、維修類組8類科、經營管理類組4類科、身心障礙類組3類科、原住民類組3類科，薪資依職務不同約新台幣2萬6300元至3萬6100元。

招考採網路報名，應考人可於報名期間至台中捷運公司徵才報名系統報名。甄試作業包含筆試（題型為選擇題，占總成績50%），及面試（含職涯發展測驗，占總成績50%）二階段。

台中捷運公司指出，公司為台中市政府100%持股的事業單位，提供員工具公平性與激勵效果的薪酬及福利制度，台中捷運系統除即將通車的捷運綠線外，捷運藍線已進入綜合規劃階段，捷運橘線正進行可行性研究中，歡迎民眾加入中捷行列。（編輯：謝雅竹）1081024

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