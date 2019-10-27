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解決偏鄉老幼吃飯問題 奇美部落家庭廚房啟用

最新更新：2019/10/27 12:51
一粒麥子基金會投入偏鄉長照服務多年，現於奇美部落啟用「家庭廚房」，在奇美長老教會開始服務，每週二、四提供晚餐，完全免費，初期約可容納10名長者與孩童。（一粒麥子基金會提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月27日
一粒麥子基金會投入偏鄉長照服務多年，現於奇美部落啟用「家庭廚房」，在奇美長老教會開始服務，每週二、四提供晚餐，完全免費，初期約可容納10名長者與孩童。（一粒麥子基金會提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月27日

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）對偏鄉長者而言，想飽餐一頓採買與備餐都困難，一粒麥子基金會投入偏鄉長照服務多年，提供送餐、推動共餐，現在奇美部落啟用「家庭廚房」，解決偏鄉的吃飯基本問題。

奇美部落位於花蓮縣瑞穗鄉、秀姑巒溪左岸、大磯山西邊的低位河階台地上，由於距離市區及主要公路有10多公里遠，加上山路蜿蜒，出入非常不方便。

一粒麥子社福基金會花蓮中心主任江姿儀表示，偏鄉許多地區因交通不便、路途遙遠，基金會面臨的挑戰甚大；偏鄉的青壯人口外出謀生，部落中許多獨居長者和祖孫家庭，需要長照資源投入。

「家庭廚房」正是結合當地社區力量的創新服務，協助部落中有意願開放自有廚房和空間的家庭或是團體，一同為當地長輩多備一份晚餐，一起照顧部落中需要照顧的人。

江姿儀說，去年在7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款計劃支持下，在卓溪鄉崙山部落成立第一家「家庭廚房」，服務成效頗佳，因此將服務拓展到瑞穗鄉奇美部落，期待能透過餐食照顧，幫助在地長輩「好好吃飯、好好生活」。

「家庭廚房」也成為社福資源進入社區的重要窗口，例如在共餐服務中發現，部落中少數幼童身上有不明紅疹，基金會即可連結皮膚科的醫療資源協助，此外對於獨居或早療需求的孩童，也能聯繫合適的長照資源或早療服務介入。

奇美部落「家庭廚房」將在奇美長老教會開始服務，每週二、四提供晚餐，完全免費。初期約可容納10名長者與孩童，未來將在評估後增加服務。

江姿儀指出，自2015年10月獲得7-ELEVEN公益募款及「好鄰居送餐隊」的協助至今，補足長輩假日餐食照顧的服務缺口，同時協助增設部落廚房、送餐保溫車等，今年更進一步將照顧網延伸至「祖孫家庭」中的學齡前幼童。

她呼籲大家到7-ELEVEN投入零錢，愛心捐款將提供建置家庭廚房和部落廚房、社區行動共餐、居家送餐及老幼臨托共餐等服務，估計受益人數可達44萬人次。（編輯：黃世雅）1081027

一粒麥子基金會投入偏鄉長照服務多年，提供送餐、推動共餐，現在奇美部落啟用「家庭廚房」，期待能透過餐食照顧，幫助在地長輩「好好吃飯、好好生活」。（一粒麥子基金會提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月27日
一粒麥子基金會投入偏鄉長照服務多年，提供送餐、推動共餐，現在奇美部落啟用「家庭廚房」，期待能透過餐食照顧，幫助在地長輩「好好吃飯、好好生活」。（一粒麥子基金會提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月27日
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