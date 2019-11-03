58部落享受免費WiFi 花蓮縣府建置339個熱點

花蓮縣長徐榛蔚（左8）2日晚間在「太平洋falifali音樂節」活動中，共同啟動愛部落i-Tribe，也分享近年推動部落免費戶外無線網路（WiFi）服務計畫的成果。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 108年11月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮縣政府今天表示，縣內寬頻網路建置，已完成126所國中小；位處偏遠的58個部落也建置339個熱點，原民手工藝及農產品可透過網路行銷國際，全世界都能看見花蓮美好文化。

花蓮縣長徐榛蔚與資策會技術總監陳護木及民代等人，昨晚在「太平洋falifali音樂節」活動中，共同啟動愛部落i-Tribe，也分享近年兩年推動部落免費戶外無線網路（WiFi）服務計畫的成果。

為凸顯愛部落i-Tribe零時差、無距離特性，開通典禮現場同步與卓溪鄉南安部落、豐濱鄉豐富部落進行連線測試。

徐榛蔚指出，透過網路的連結，縮小花蓮縣城鄉差距，在教育方面已完成101所小學及25所國中寬頻網路的建置。近年來，縣府非常重視資通訊的建置，感謝資策會與中華電信的協助，於花蓮縣58個部落建置339個熱點，超過390萬的使用人次，讓部落手工藝及農產品透過網際網路行銷到國際。

她說，希望透過無線網路的活化，帶動原鄉經濟產業發展、創造就業機會，同步落實在醫療、教育、社會福利服務方面的普及運用。愛部落i-Tribe戶外免費網路，讓部落族人可以輕鬆使用Line、FB、IG等社交工具。

愛部落i-Tribe WiFi免費戶外無線網路的建置與網路頻寬的提升，首創以國家資源投入原民部落，涵蓋部落的主要住宅區與公共區域，提供下行100M、上行20M的頻寬，有效改善部落的數位落差。（編輯：李錫璋）1081103