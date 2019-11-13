陳致中批無居住正義 高市府：首座社會住宅已動工

（中央社記者王淑芬高雄13日電）民進黨高雄市議員陳致中今天在市政總質詢批評市長買豪宅、市民沒公宅，質疑市府社會住宅政策要幾年才能實現。都發局回應高雄市首座社會住宅已經動工，預計3年後完工入住。

陳致中質詢以「捍衛居住正義」保障弱勢居住權益、端出社會住宅牛肉為題指出，市長韓國瑜去年選舉時說要讓北漂青年回來，但是根據相關居住正義聯盟提出的數據顯示高雄市對社會住宅的需求量最大，但是地方承諾數量卻「無」，他說高雄市的弱勢者「等嘸車」。

陳致中話鋒一轉指出「市長可以買7200萬元的豪宅、市民沒有公宅」很諷刺；韓國瑜口口聲聲說是庶民，要當庶民市長、庶民總統，質疑韓的居住正義規劃目標是什麼？他說，青年可能要不吃喝200到300年才能買得起和韓國瑜同等級的豪宅，質詢副市長葉匡時有關韓國瑜講的社會住宅要幾年才能實現居住正義。

葉匡時說，「韓市長心理應該有遺憾，不能像蔡總統或陳議員一樣想要買...，韓市長是買一買，發現沒能力付」。

陳致中制止葉匡時不針對問題的答覆，葉匡時指示由都發局長林裕益代為答覆，但是陳致中不接受。他同時指出，如果要替韓國瑜辯論豪宅案可以另外開記者會，他關切的是市府的社會住宅政策等，如果做得不夠周全就趕快去做好。

陳致中並指，市府對外稱有規劃社會住宅，但是已動工興建中的「凱旋青樹」是前市長陳菊任內就規劃興建的。

都發局發布新聞稿駁斥，有關社會住宅推動聯盟公布評比，指稱高雄市社會住宅推動消極沒有計畫的說法有失公允，並表示該聯盟無視南北地方差異，未能體察南部人對於社會住宅的實際需求，冒然做出別有用心的評價，誤導視聽。

都發局指出，高雄已入住社會住宅有315戶，規劃興建中有660戶，尤其南部地區首座社會住宅245戶，已在5月底動工，預計3年後完工入住。（編輯：謝雅竹）1081113