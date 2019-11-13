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太陽花事件警判賠 北市議會審議提案藍綠爆口角

最新更新：2019/11/13 18:44

（中央社記者劉建邦台北13日電）太陽花學運案台北市警局遭判賠。北市議會今天審查由國民黨議員建議北市府應上訴提案，引發藍營與民進黨、時代力量籍等議員言語口角，議長最後決議交付委員會討論。

台北市議會下午召開定期大會，討論市府、議員提案，審議由國民黨議員游淑慧提案的「北市府對太陽花學運國賠案，須依法上訴」時，引發藍綠等議員互嗆。

游淑慧及多名國民黨議員認為，議員間應互相尊重，不應暫擱其他議員提案，且11月6日審議時已被暫擱，應可送入委員會討論。時力議員黃郁芬、民進黨議員周威佑等人認為應持續暫擱，因上訴與否是市府責任，不適合由議會背書。

過程中，藍綠議員言語交鋒多次，議長陳錦祥呼籲理性，並說提案已暫擱一次，且北市府收到判決書後，20天要提意見，需考量上訴時效性等因素，且議員有意見可至委員會發言；黃郁芬等多名議員仍覺得不恰當。

陳錦祥最後決議把提案交付警政衛生委員會審查，議員結束言語交鋒。議會秘書處表示，議員提案後，會先經由程序委員會，再送大會討論，最後交付委員會審議，議員提案屬建議性質。

太陽花學運期間，群眾在行政院前靜坐遭驅離案，台北地院10月30日判北巿警局應賠償前立委周倪安等10人共新台幣111萬餘元。

另外，北市議會今天審查北市府109年度總預算案，國民黨議員提及體育局長李再立未跟大會請假就不列席，並認為許多市府首長在議會審查重要法案時，常請假或找不到人，根本不尊重議會。總預算最後遭暫擱，下星期續審。（編輯：張銘坤）1081113

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