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北市府抽查幼兒園 14間違規遭罰

最新更新：2019/11/14 11:24

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市政府抽查全市幼兒園，至9月底查核147間，有超收幼兒人數等違規狀況遭開罰共14間私立幼兒園，其中一間超收106人，另一間複查後未改善被勒令停止招收新生一年。

台北市法務局與教育局今天召開記者會，公布查核全市幼兒園狀況。消保官龔千雅說，自今年初至9月底稽查全市幼兒園的園務行政、公共安全狀況，共147間，其中14間私立幼兒園違反相關項目遭開罰並要求限期改善，其中5間經複查後已改善完畢，8間仍需改善，一間複查後未改善。

教育局專員徐華鮮表示，這次幼兒園違規狀況包含聘用無教保資格的人員、招收人數超過標準、使用未核准樓層做教室、師生比例不足等項目；9間仍需改善幼兒園，其中私立嘉霖幼兒園、私立卡爾維德蒙特梭利幼兒園東湖園因超收人數較多及有其他違規狀況，分別被裁罰新台幣43萬餘元、23萬餘元。

她說，卡爾維德蒙特梭利幼兒園東湖園經複查後仍未改善，除再開罰外，並勒令園方不能對外招收新生一年，此外，會不定期派員抽檢仍需改善幼兒園，並輔導至完成改善為止。

她表示，若幼兒園有超收人數狀況，會導致小朋友活動空間受限，可能引發逃生不易等狀況，且園方應跟家長說明有超收情形，並退還相關費用。

法務局統計，今年起至今有4件幼兒園消費爭議申訴案，許多幼兒園未跟民眾簽訂教保服務書面契約，北市府已訂定「台北市幼兒園收退費辦法」，建議家長送小朋友入園時應簽訂契約。（編輯：李亨山）1081114

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