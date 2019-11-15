日本弘前市副市長來台 新竹家扶中心獲贈蘋果

日本青森縣弘前市副市長鎌田雅人（後左3）15日到新竹一家百貨出席「弘前市特色物產展」，代表弘前市捐贈青森土岐蘋果給新竹家扶中心，遠東百貨商品本部副總經理劉志成（後左）也代表公司捐贈百份知名沐浴旅行組。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月15日

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）日本弘前市副市長鎌田雅人今天到新竹大遠百出席「弘前市特色物產展」，代表弘前市捐贈從日本空運來台的青森土岐蘋果給新竹家扶中心，盼讓弱勢家庭感受到來自日本的關懷。

新竹大遠百與日本弘前市政府、弘前市物產協會、弘前觀光協會合作，11月14日至12月1日舉辦「弘前市特色物產展」，鎌田雅人等人特地從日本來台，今天下午出席物產展開幕活動。

鎌田雅人表示，日本青森蘋果已有140年的歷史，去年共從日本外銷3萬噸至海外，大部分銷至台灣，此次除了於「弘前市特色物產展」展售外，也準備108顆青森土岐給新竹弱勢家庭，讓他們感受來自日本的關懷。

此外，遠東百貨商品本部副總經理劉志成也代表公司捐贈100份知名沐浴旅行組給新竹家扶中心孩童們，代表受贈的孩子們看到香甜蘋果與實用沐浴旅行組，均露出幸福洋溢的笑容。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，感謝日本弘前市、企業捐贈水果與日用品，讓弱勢家庭的孩子們可以品嚐到來自日本的香甜蘋果，感受到社會的關懷與溫暖，盼未來能有更多單位、企業能夠持續伸出援手，幫助弱勢孩童。（編輯：張銘坤）1081115