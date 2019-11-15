蘇震清轉戰屏南立委 選情起複雜變化

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）立委莊瑞雄列入下屆民進黨不分區安全名單，換立委蘇震清投入第2選區立委選戰，陣前換將，原本只有國、民兩黨提名參選人的單純選情起複雜變化，藍綠都有人想跳出來參選。

屏東下屆區域立委選戰，原本是第1（屏北）選區選情複雜，第2（屏南）選區選情單純。第1選區除了國民黨提名人葉壽山及民進黨提名人鍾佳濱外，還有代表一邊一國行動黨的潘偉龍、無黨籍縣議員蔣月惠及屏東反年改聯盟召集人黃冬輝想參選。

另外，民進黨內還有茶壺內的風暴，立法院院長蘇嘉全的妻子洪恒珠要參選，蘇震清爭取不分區不成也曾揚言參選第1選區，12日在總統蔡英文的電話勸退下，洪恒珠退選，第1選區黨內選情變單純，但第2選區選情起變化，原提名參選的莊瑞雄進入不分區安全名單，蘇震清轉投入第2選區選戰。

民進黨屏東縣黨部幹部表示，黨中央如果不徵召也不提名蘇震清，蘇震清有可能以無黨籍身分參選。

民進黨第2選區的陣前換將掀起許多漣漪，與莊瑞雄爭取初選的前立委鄭朝明抱怨黨中央不照制度走，不排除出來參選；曾經2度挑戰屏南立委的無黨籍黃昭展看到這場亂局，也表示評估出來參選。

國民黨前立委蘇清泉不滿黨中央不分區沒有醫療專業，而他認為自己是藍營醫療專業上當仁不讓人選，他表示，下屆也想再選屏東縣長，如果黨對他不理不睬，不排除跳出來選屏南立委。

時代力量立委黃國昌也呼籲時力黨中央徵召人選出來選屏南立委，他在臉書表示，自己一直在幕後支持莊瑞雄，既然莊瑞雄現在不選了，呼籲時代力量推舉候選人。

沉默多天的蘇震清則展開戰力，今天與莊瑞雄連袂展開拜票，下午發出新聞稿，細數自己多年來的政績與戰績，他表示，轉戰責任更重大，將全力為總統故鄉守住這關鍵1席，與莊瑞雄共創「1人勝選、2人服務」效應。（編輯：謝雅竹）1081115