私立社福經營不易 金酒捐款關懷晨光家園

（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣私立晨光教養家園照顧24名中重度智障者，極需各界持續支持。身為金門龍頭企業的金門酒廠公司今天捐出暑期活動盈餘新台幣16萬餘元，盼更多人以實際行動關愛晨光家園。

晨光教養家園在民國94年成立，園長施美珠是金沙鎮浦邊人，在台灣從事身心障礙教養工作20多年。她說，早年金門沒有類似機構，身心障礙入士必須送到台灣教養，不但舟車勞頓，家屬探望也不方便。因此，她回鄉奉獻所學與經歷，幫助鄉親照顧中重度障礙家人，減輕鄉親負擔。

施美珠說，金門資源有限，加上私人機構受限土地和人員配置，目前只能照顧24名中重度智障者；而園生都是中重度智障者，舉凡如廁、沐浴和刷牙洗臉等基本生活都需要服務人員協助，極需各界持續贊助與關愛。

金門酒廠董事長兼總經理李增財上午和副總經理董應發等人到晨光教養捐款，園生以歌舞熱烈歡迎。李增財表示，晨光是私人社福機構，經營尤其困難；金酒為了實現企業社會責任，特別將暑假It’s Me Bar活動盈餘16萬3630元，全數捐贈晨光教養家園，期盼拋磚引玉，帶動更多企業加入愛心行列。

金門酒廠表示，金酒是金門在地龍頭企業，多年來致力於繁榮金門當地經濟，並期望與縣民共享福利。而今年度為親近年輕消費者，擴大品牌飲用族群，酒廠特別在台北松山區辦理期間限定酒吧It’s Me Bar，主打獨特的光雕設計及多款以金門高粱為基酒的特色調酒，營運期間吸引眾多民眾前往朝聖體驗，活動8月中落幕，盈餘16萬餘元，今天全數捐給晨光家園。（編輯：方沛清）1081119