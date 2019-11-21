議員要求會議室不可有選舉活動 北市擬定罰則

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市長柯文哲先前在市府開籌組民眾黨記者會及面試不分區立委，遭議員質疑濫用市府資源。民進黨議員王世堅提案要求修正市府會議室申請使用公告，規定不能有選舉或政黨活動。

對此，秘書長薛春明表示，不會再發生類似狀況，會持續注意相關情況，並研議採取消使用權或訂定罰則等作為，但仍需討論。

北市府公管中心指出，已在「台北市市政大樓統一調度會議室申請借用公告事項」，加入「會議室使用不得涉及選舉競選活動及政黨黨務活動」規定，並函文告知各局處。

台北市議會民政委員會今天審議北市府秘書處等單位預算，並討論由民進黨議員王世堅的提案，薛春明及公管中心官員列席。

出席委員會的民進黨議員周威佑、國民黨議員王浩針對柯文哲7日赴議會總質詢時，被議員發現在市府內面試民眾黨不分區立委時表達意見，認為柯利用市府資源從事政黨事務，且未經過申請，根本公器私用，要求秘書處訂罰則等規定。

薛春明指出，會參考議員意見擬訂定相關罰則等規定，並強調不會再發生類似狀況，相關細節仍需進一步討論。

柯文哲7日至議會接受總質詢時，國民黨議員汪志冰質詢時提到柯利用中午在市府內面試民眾黨不分區立委人選，認為根本黨政不分。柯文哲回應是利用中午休息時間，並回嗆「我比你們國民黨分得清楚」。（編輯：張銘坤）1081121