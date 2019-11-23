新竹犯保協會助馨生人自力 邁向新生命

犯罪被害人保護協會新竹分會即日起到25日舉辦「馨生聖誕市集」展售會，會中作品都是馨生人手作學習成果，每件作品的創作者也都有著感人故事。中央社記者郭宣彣攝 108年11月23日

（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）犯保新竹分會今天辦「馨生聖誕市集」展售會；馨生人田錦玉分享她的故事，她曾歷經喪夫之痛，並扛起照顧家人的責任，但心靈傷害嚴重，好在有犯保陪伴助她走出低潮，邁向新生命。

「走出生命低谷，用一技之長扭轉人生」田錦玉表示，面對丈夫逝世，也讓她頓時失去依靠，但面對現實是，她得扛起照顧家人的責任，她感謝犯保經常陪伴正向鼓勵，也讓她深入學習烘焙專長，也協助她成功創立「禾田玉麵包」。她改用豆漿來替代水，做出的麵包、饅頭等，吃起來特別香。

曾姓馨生人分享，她的哥哥因一場車禍意外逝世，她與母親在犯保陪伴，走出傷痛，也學得手工皂專長，開創經濟來源。如今，她變身為關懷其他受害人的志工，在協會開設手工皂課程，鼓勵馨生人一同勇敢走出傷痛。

新竹地檢署檢察長王文德表示，犯罪被害人保護協會新竹分會，即日起到25日在遠東巨城購物中心辦「馨生聖誕市集」展售會，會中的作品是馨生人手作學習成果，有新埔純米粄條、禾田玉麵包、手工香皂、皮製品和皮包、馨生人畫作等，而每件作品的創作者，都有感人的故事。

犯保新竹分會主委呂柏鏞表示，已連續5年辦成果分享會，展現馨生人的學習成果，除與大家分享，期許馨生人從手工藝品製作的過程，減輕心理壓力，也感謝巨城提供平台，讓民眾認識馨生人的手作相關產品，打開知名度。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城致力將資源投入社會建立共好，打造公益平台，盼消費者到巨城，也認識弱勢團體並給予支持。（編輯：張銘坤）1081123