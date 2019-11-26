綠營質疑羅東小巨蛋消失 宜縣府澄清不在解編區

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭縣議會民進黨團今天批評，羅東鎮105公頃工業區及保護區解編後，其中約1.2公頃土地原本規劃要蓋小巨蛋，但後來變成住宅區，導致小巨蛋消失，且有圖利他人嫌疑。

縣府澄清，綠營所指的用地根本從來就沒有要規劃興建小巨蛋，工保區解編後必須在3年內完成區段徵收計畫公告，否則將影響上千名地主權益。

民進黨團上午在羅東運動公園的公正路旁，召開記者會。黨團表示，羅東都市計畫周邊105公頃保護區禁建51年，好不容易在民國107年元月獲得內政部通過解編，跨及羅東、五結與冬山3鄉鎮，將以「區段徵收」開發，並規劃其中約1.2公頃土地為機關用地，預定興建小巨蛋運動場，但宜蘭縣長林姿妙上任後，以財務問題及各機關進駐意願不高等理由，在今年8月將它變回住宅區。縣政府根本就是「變很大、騙很大、急什麼、要圖利誰？」縣府變來變去最後導致小巨蛋不見。

縣府回應表示，原先為機關用地的1.2公頃土地，從來都不是小巨蛋預定地；且當時這塊土地於民國107年內政部審議通過主要計劃時就是住宅區，之後變更為機關用地，考量縣府若要取得機關用地時，需要花費新台幣6.25億元，開發財務恐無法平衡，當時也沒有各機關及單位願意進駐，也擔心全區105公頃的區段徵收計畫趕不上在3年內、也就是民國110年元月公告發布實施，屆時恐違反營建署相關規定，所以才變回住宅區，以免再度陷入禁建。

縣府也澄清，民國98年宜蘭縣府獲得中央政府提供規劃費，評估新建「宜蘭縣羅東運動公園體育館（小巨蛋）」，所以小巨蛋原規劃位址為羅東運動公園內，並非這次位於路邊的原機關用地，交通動線及腹地也都有問題，而且機關用地不能蓋小巨蛋，不符合都市計畫容許使用規定。（編輯：李錫璋）1081126