畜牧糞尿變黃金 雲林縣府推資源再利用有成

雲林縣環保局積極推動畜牧糞尿資源利用政策，縣內已有255家畜牧場加入行列，環保局表示，農民施灌畜牧糞尿沼液沼渣反應不錯，目前已知施灌在水稻、玉米、竹筍等37種以上經濟作物。（雲林縣政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 108年11月27日

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣推動畜牧糞尿資源化，每年約有122萬9000公噸的畜牧糞尿還肥於田，施灌面積達970公頃，減少河川污染，縣府今天舉辦頒獎典禮，感謝7家畜牧場為環境河川保育的貢獻。

雲林縣政府今天表揚三源畜牧場、三久牧場、王文曲畜牧場、王泰盛牧場、泉淵牧場、展佑畜牧場及羽笙畜牧場等7家畜牧場。

縣長張麗善致詞時表示，雲林縣每年養約146萬頭豬、超過600萬的雞隻，縣內目前有255家畜牧場參加畜牧糞尿資源化申請作業，畜牧糞尿資源再利用後，可節省廢水處理電費、水污染防治費及肥料費用，還可讓河川水質變得更好、空氣中沒有臭味，創造多贏效益。

雲林縣環保局長黃士漢指出，農民施灌畜牧糞尿沼液沼渣在水稻、玉米、竹筍等37種以上經濟作物，推算節省的化學肥料費用超過2000萬元，而在河川水質淨化上，相當於減少14萬8000頭豬及7128頭牛廢水進入河川。

環保局表示，有意參與畜牧糞尿資源化相關計畫或需媒合的農友可洽詢環保局水質保護科，服務專線（05）552-6255。（編輯：謝雅竹）1081127