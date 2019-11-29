將防災觀念結合生活 中市消防局推形象月曆

台中市政府消防局29日發表消防形象月曆，台中市長盧秀燕（右）、台中市消防局長曾進財（左）大讚月曆呈現效果，希望透過月曆，有效整合火災預防、災害應變及緊急救護等觀念，以不同主題吸引民眾，讓防災觀念與生活連結。中央社記者蘇木春攝 108年11月29日

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市政府消防局今天發表以消防人員為拍攝主題的消防形象月曆，希望透過月曆，有效整合火災預防、災害應變及緊急救護等觀念，以不同主題吸引民眾，讓防災觀念與生活連結。

台中市消防局自62個消防外勤單位，評選出18名消防人員擔任消防形象大使，今年9月完成月曆拍攝，畫面搭配滅火、垂降、操作器材等，希望展現台中消防訓練有素一面。

消防局今天在台中市政府舉辦月曆發表會，台中市長盧秀燕與多名民意代表都出席，會中2名消防形象大使，還與市府吉祥物「虎爸」大玩趣味競賽，生動有趣。

盧秀燕致詞時表示，消防隊是守護城市安全的救難英雄，今年第一次嘗試拍攝月曆，效果出奇的好，也吸引其他縣市單位取經，希望透過月曆，有效整合火災預防、災害應變及緊急救護等觀念，以不同主題吸引民眾，讓防災觀念與生活連結。

消防局表示，擔任月曆主角的莊翌琳，是台中市消防局首名特搜女分隊長，曾擔任民國102年至108年市級災害防救演習司儀，另封面10月份以垂降姿態現身的特搜大隊隊員陳勤憲，則利用勤餘時間進行團隊訓練，曾奪得「金佛山•繩命LifeLine2018國際繩索救援邀請賽」獎項，都是相當優秀的隊員。

民眾可至台中市政府消防局臉書（Facebook）粉絲專頁參加相關活動，即可免費獲得月曆1份。（編輯：洪學廣）1081129