宣傳嘉義太子文化季 國際小姐台灣代表盛裝呼應

嘉義第10屆太子文化季12月即將登場，今年邀請代表台灣參加國際小姐選拔的邱怡澍擔任代言人，她29日穿著以三太子主要元素的紅色禮服亮相，驚豔全場。中央社記者黃國芳攝 108年11月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義第10屆太子文化季即將登場，今年特別邀請代表台灣參加國際小姐選拔的邱怡澍擔任代言人，她今天穿著三太子服裝在嘉義縣政府亮相，令人驚豔，也為文化季暖身。

嘉義縣長翁章梁、朴子太子會會長黃基全，以及國際小姐台灣代表邱怡澍，今天在嘉義縣政府中庭一同宣示嘉義第10屆太子文化季將在12月8日下午登場。

黃基全表示，今年邀請到世界三大選美之一的國際小姐選拔、代表台灣參賽的邱怡澍，擔任太子文化季代言人，她參加國際小姐選拔時，就是以三太子為元素的服飾驚豔國際。

翁章梁指出，從朴子起源的電音三太子，到現在讓全台灣人都認識，甚至藉由邱怡澍的三太子服飾，提升國際知名度。活動當天，有三太子現場體驗、文化解說、煙火秀，以及搖滾樂團、創意陣頭等團體演出，也提供民眾免費品嚐地方小吃。

邱怡澍說，三太子代表的熱情、永不放棄，如同當初設計三太子服飾的初衷；國際選美這條路不容易，希望藉由三太子的勇敢精神，努力走向國際舞台。很高興擔任代言人，期望藉由這次文化季活動，讓更多人知道三太子文化，甚至是台灣廟宇文化。

黃基全指出，太子文化季每年都吸引人潮湧入嘉義縣，今年移師到六腳鄉蒜頭國小廣場舉辦，帶動六腳鄉觀光文化。今年活動將辦理三太子COSPLAY英雄會，由民眾來飆創意，配合服飾、道具和情節，演出自己心中三太子的角色。（編輯：謝雅竹）1081129

代表台灣參加國際小姐選拔的邱怡澍（中）29日為嘉義第10屆太子文化季活動代言，身穿自行設計、以「三太子」為主要元素的禮服現身，為活動暖場造勢。中央社記者黃國芳攝 108年11月29日