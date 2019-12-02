宜蘭轉運站升級 預定111年改建完工

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭縣政府今天表示，自國道5號開通以來，宜蘭臨時轉運站肩負宜蘭市客運轉運樞紐。為提升服務品質，轉運站將在明年改建，預定民國111年完工後提供更完善接駁及停車服務。

宜蘭縣交通處公共運輸科長鍾瑋說，現有的宜蘭臨時轉運站肩負宜蘭市的國道客運及市區客運轉運樞紐，自民國99年啟用至今已有9年，一年服務多達300萬人次，但客運月台僅6席，且一旁的汽機車停車場皆屬平面。因應宜蘭整體交通發展越來越多元，它已完成階段性任務。

他表示，縣府為提供縣民及旅客更舒適轉乘空間並配合周邊都市開發，決定明年8月在原址改建，預定民國111年7月完工啟用，屆時將有11席國道客運月台、3席地區客運月台，且地下2層停車場提供汽車停車位98席、機車停車位723席。這項工程所需總經費約新台幣4億7816萬元，中央補助約2億2450萬元，其餘由縣府自籌。

交通處表示，為配合改建期間的轉運站功能，需於當地附近另外建置臨時轉運站，這項工程預計明年2月開工、明年7月完成臨時站啟用，並沿用現有停車場及計程車排班區。（編輯：李錫璋）1081202