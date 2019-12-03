健身中心申請竣工未過關先營運 北市府開罰

知名健身房「WORLD GYM」民權東店遭爆建築消防安檢未通過，即自行開幕違規使用，台北市議員王世堅3日率北市相關局處到場現勘，認定業者違法營業。中央社記者王騰毅攝 108年12月3日

（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市議員王世堅接獲陳情，指稱民權東路3段World Gym的公安、竣工未經市府審核通過就營業，恐影響消費者安全。建管處今天派員到場後，確認違規，開罰且要求一個月內改善。

民主進步黨籍市議員王世堅上午赴民權東路3段的World Gym世界健身俱樂部外開記者會，當地里長及建築管理工程處、消防局等單位皆派員到場。

王世堅接受聯訪時表示，民眾原本陳情健身中心設置冷卻水塔噪音影響周邊住戶，協助業者與里民開協調會時，卻發現業者提前營業。他說，健身中心位於B1，占地1400坪，消防設備、逃生動線及避難空間等應達到法令規範，通過市府查核才能營業。

王世堅指出，但業者在竣工勘驗部分，未通過市府審核就對外營運，根本不理會公權力，市府把關也過於鬆散，要求現場稽查，確定違規就開罰，且限期改善期間不可營運。

王世堅與官員步入健身中心稽查時，發現內部設有健身設備，樓梯也有慶祝開幕花籃。

建管處使用科股長楊景程說，此處原為一般零售業用途，業者9月底申請變更使用執照為健身服務業，業者已取得使用場所圖說及施工的許可證，但在竣工勘驗部分，業者確實未走完申請程序，就對外營運。

他指出，經體育局派員到場發現業者有營運事實，確認違規使用，今天先依違反建築法罰業者新台幣6萬元，要求限期一個月內補辦申請程序。

World Gym健身俱樂部發布聲明稿表示，台北民權東店目前僅開放會員參觀體驗，未正式開幕，場所為合法建造，並符合市政府規定送審，圖說已核准且按圖施工；至於後續稽查、會勘，已申請進入審查排程日期。（編輯：張銘坤）1081203

知名健身房「WORLD GYM」民權東店遭爆建築消防安檢尚未通過，即自行開幕違規使用，台北市議員王世堅（左）3日率北市相關局處到場現勘。中央社記者王騰毅攝 108年12月3日