東港不只有漁業3寶 現在要推香瓜哈密瓜

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東東港鎮以黑鮪魚、櫻花蝦和烏魚子「3寶」聞名，農糧署南區分署和東港鎮農會今天舉辦哈密瓜和香瓜的促銷活動前記者會，希望這個新興農特產也能成為東港另一寶。

農糧署南區分署長姚志旺表示，東港1、2期稻作400公頃，1期作生產良質米，2期作因地勢低窪及常遇汛期下雨較易淹水，因此2期作多為休耕，適合種植瓜類，東港得天獨厚地理環境優勢，讓蓮霧、香瓜、哈密瓜香甜好滋味。

姚志旺表示，東港香瓜、哈密瓜種植面積200公頃，蓮霧125公頃、紅豆250公頃，大多數配合政府政策友善、產銷履歷溯源耕作，近年來農會積極輔導農友申請台灣農產品生產追溯條碼QR Code，農民對自己生產的農產品自主送驗管理，秉持「我生產我負責」理念，提供消費者安全、安心的農產品。

姚志旺說，東港的香瓜和哈密瓜雖然歷史不是很久，口味品質不輸其他縣市，哈密瓜和香瓜的種植，讓東港農產品除了水稻、紅豆和蓮霧外，產品又更多元。

東港鎮農會理事長蘇進福表示，農會輔導農民生產安全安心的香瓜、哈密瓜，希望讓農民多一項收益，東港地區種植的「香瓜」，多是俗稱「美濃瓜」的綠皮梨瓜，果實脆且香甜。

他說，東港地區地勢低窪，也因為這緣故，成為易淹水區域，卻因此造就得天獨厚優勢，土壤富含豐富微量元素，在枯雨期適合瓜果類作物生產。

農糧署表示，目前正值東港地區香瓜、哈密瓜、蓮霧及當季的白玉蘿蔔等蔬果產期，消費者可在6日、7日前往東港鎮農會生鮮超市前廣場盡情品嚐與選購，以行動支持有機友善、履歷溯源農產品。（編輯：黃世雅）1081205