宜蘭老農傳愛拋磚引玉 連4年捐逾2萬公斤有機米

宜蘭63歲老農游建富（圖）10日捐贈3000公斤自種的有機米給宜蘭縣物資銀行，他近4年來已捐出超過2萬公斤，游建富表示，希望拋磚引玉，呼籲大家共同關心弱勢。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年12月10日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭63歲老農游建富今天捐贈3000公斤自種的有機米給宜蘭縣物資銀行，近4年來已陸續捐贈逾2萬公斤。他表示，感謝大家讓他有機會做善事，也希望拋磚引玉，共同關心弱勢。

為關懷經濟弱勢、獨居老人及社會福利機構，民豐有機農場今天捐贈3000公斤有機白米給宜蘭縣政府物資銀行，縣長林姿妙代表接受。這已經是這家農場今年度第二次捐贈有機米給物資銀行，總計今年已經捐贈5280公斤。

民豐有機農場由農家出身、今年63歲的老農游建富發起，並於民國87年成立產銷班，在礁溪鄉以「民豐有機米」打出名號，之後由第二代兒子游勝文接棒，傳承父親友善耕作理念。

林姿妙說，游建富這幾年來不只捐出珍貴有機米給弱勢團體，還捐給廟宇及社區等其他單位，種好米、行善事的行為，讓人感佩。

「取之於社會，用之於社會」，游建富接受媒體聯訪說，他近4年來每年陸續捐出有機米，幫助弱勢，總共已超過2萬公斤，他只希望回饋社會，傳遞愛與溫暖，感謝大家讓他有機會做善事、植福田，也希望藉此拋磚引玉，呼籲大家共同關心弱勢。（編輯：洪學廣）1081210