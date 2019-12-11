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首頁 / 地方

立委選戰 林國春指對手網軍攻擊張宏陸斥抹黑

最新更新：2019/12/11 15:36
國民黨新北市第6選區立委參選人林國春（左）11日舉行記者會指自己遭到對手網軍攻擊，為揪出「楊蕙如們」，林國春更提出3點訴求，包含請停止廣告攻擊，請說明資金來源以及請司法單位盡速偵辦，也呼籲對手別再使用這種惡質手段，乾乾淨淨打一場選戰。中央社記者王鴻國攝　108年12月11日
國民黨新北市第6選區立委參選人林國春（左）11日舉行記者會指自己遭到對手網軍攻擊，為揪出「楊蕙如們」，林國春更提出3點訴求，包含請停止廣告攻擊，請說明資金來源以及請司法單位盡速偵辦，也呼籲對手別再使用這種惡質手段，乾乾淨淨打一場選戰。中央社記者王鴻國攝　108年12月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市板橋西區立委選舉激烈，國民黨立委參選人林國春召開記者會表示，對手下廣告動員網軍攻擊，如同「楊蕙如們」；民進黨立委參選人張宏陸駁斥抹黑，是硬扣帽子負面選舉。

林國春今天表示，對手使用網路行銷公司，長期操作側翼粉專惡意抹黑，並花費資金投放臉書廣告。「板橋We Care」 「臉書政黑板」與張宏陸粉絲專頁皆為「投石機數位廣告公司」及代表人鄭幃航所使用。

他說，從臉書廣告主提供的資訊可以發現「板橋We Care」與「臉書政黑板」皆使用同一支電話號碼，也是張宏陸臉書廣告主鄭幃航所經營「投石機數位廣告股份有限公司」的電話。

他表示，面對網軍許多不實的攻擊，為揪出「楊蕙如們」，向對手提出3點訴求，一、請停止廣告攻擊，二、請說明資金來源，三、請司法單位盡速偵辦，也呼籲對手別再使用這種手段惡意攻擊，乾乾淨淨的打一場選戰。

張宏陸聲明表示，幾乎所有參選人都有委託廣告公司增加曝光，他也有委託「投石機數位廣告」這家公司加強經營他的臉書，同樣的，這家廣告公司也一定會接受其他的粉專的委託下廣告，不能把廣告公司的商業行為都和他畫上等號。

他表示，台灣不是香港，更不是中國，是有言論自由，政治人物本來就必須接受檢驗的；林國春所提粉專上新聞與討論，幾乎都是新聞報導過的事情，林國春應該自己想想，這些是不是事實？此外，林國春許多看板都在建案上，資金來源是什麼？

張宏陸強調，林國春現在的行為，根本和他們的總統參選人一樣，專門抹黑，「隨便把一個有討論他爭議性新聞的粉專，算到我頭上，就因為委託的是同一家廣告公司，硬要扣我帽子，他這才是負面的選舉方式。」（編輯：李錫璋）1081211

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