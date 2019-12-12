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北市聯醫被疑假帳 柯文哲：又在帶風向

最新更新：2019/12/12 12:35

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲今天說，台北市立聯合醫院為達門診減量目標，「白做工、不報帳」，卻被報導為作假帳，「這後面又是哪個楊蕙如，又在帶風向」。

柯文哲上午出席「2019綠屋頂示範區記者會暨台北花卉行銷推廣」活動，接受媒體聯訪時，做上述表示。

健保署推動大醫院門診減量2%，北市聯醫疑以不申報診察費的方式來規避門診減量規定，卻同時向民眾收取部分負擔，並申請藥費、檢驗檢查等其他費用，而遭健保署核扣。

對此，柯文哲表示，台灣人口老化，老年人的醫療費用較高，所以台灣醫療費用將大幅上漲，但政府為了選舉考量，不增加健保費與部分負擔百分比，反而是限制門診量。

他說，當門診的量減不下來時，聯醫就自行吸收診察費，所以是「做白工、不報帳」，但卻被媒體報導為「作假帳」。柯文哲說他自己看到報導時，想著「這後面又是哪個楊蕙如，又在帶風向。」

柯文哲認為，如果目前制度不改，健保很快會破產。

另外，柯文哲11日晚間在「青年國際化暨城市發展論壇」演說，提及國土規劃要重做，像基隆的發展就是要併入台北市；雙北包在一起，卻都是直轄市，這些都很荒謬。

柯文哲今天被問到相關問題時反問，「台灣需要6都嗎？」柯文哲指出，台灣有6個直轄市相當荒謬，「用膝蓋想也知道不正常，常常是國家很大問題，看起來就很荒謬，怎麼會讓它出現？」基隆市與台北市未必要行政合併，而是成為一個首都生活圈。

柯文哲表示，今年赴上海參加雙城論壇時，觀察發現對方設有長三角辦公室，即雖然各城市行政自行管理，但應要有一個協調統合機制。

他說，以目前世界趨勢來看，約1000萬人口數的城市最有競爭力，「台灣首都生活圈，從基隆到楊梅大概也有1000萬，這最符合整個城市的競爭力」。（編輯：屈享平）1081212

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