藍營質疑楊蕙如承辦活動要錢 北市府澄清無補助

（中央社記者梁珮綺、林長順台北12日電）「卡神」楊蕙如案延燒，藍營質疑楊蕙如組易始公司透過承辦體育活動來要求補助。台北市體育局長李再立今天說，WTA賽事為5單位共同合辦，體育局是分攤經費，跟補助無關。

國民黨立法院黨團、市議員質疑楊蕙如為養網軍，從體育署、經濟部、國營事業找金流，如易始公司承包多起標案，甚至找立法院長蘇嘉全及辦公室主任張嘉玲、立委管碧玲協調舉辦WTA台灣公開賽。

李再立說明承辦WTA賽事過程，指國際賽事多以分攤經費方式辦理，而WTA由台北市政府體育局、中華民國網球協會、中華民國迷你網球協會、易始公司、APG共同辦理。

李再立說，體育局於2017、2018年賽事中，分攤場地租金、布置費、印刷費與水電費，分別是460萬元與550萬元，並強調賽事與經費補助無關，是採分攤方式舉辦。

前網球協會副秘書長趙安華現身體育局記者會詢問體育局副局長劉寧添，2016年時在協調會上的立場為何，離開後前往台北地檢署，按鈴控告台北市體育局長李再立、劉寧添涉嫌圖利、教唆偽造文書；前體育局長洪嘉文、鄭芳梵、前觀傳局長簡余晏等人涉及圖利罪。（編輯：張銘坤）1081212