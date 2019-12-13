游錫堃：未來應是綠紅之爭 2020要讓台灣隊勝利

（中央社記者蘇木春台中13日電）前行政院長游錫堃今天到台中為台灣基進台中市立委參選人陳柏惟助選，游錫堃表示，過去台灣是有統有獨藍綠之爭，藍色的好像有點變紅，未來應是綠紅之爭，這次要讓台灣隊勝利。

游錫堃今天下午陪同台灣基進台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）立委參選人陳柏惟，前往沙鹿區鹿寮成衣商圈掃街拜票，不少民眾見到兩人都紛紛要求簽名合影。

游錫堃接受媒體聯訪表示，2020年是台灣關鍵選戰，過去台灣是有統有獨的藍綠之爭，藍色的好像有點變紅，未來台灣應該是綠紅之爭，看看香港、西藏等問題，還有新疆被監禁百萬人，可以了解過去講一國兩制或是一中各表是非常危險的。

他說，台灣只要變成中國的一部分，等於前途黯淡，在中國統治之下，中國人民沒有言論自由，不能辦報、組黨，連企業家有錢都非常危險，中國周邊很多國家，都知道中國是危險的，台灣竟然有一群人高唱一中，甚至有政黨主張要跟中國簽和平協議，他認為對台灣未來相當不利，這次一定要想辦法讓台灣隊能夠勝利。

陳柏惟表示，在地方派系勢力陰影下，很多人不敢表態，但台灣已經是民主自由社會，希望能改變選民恐懼，「自由不自由」也是2020選戰將會面臨的挑戰，如果親中政治人物取得勝利，台灣自由也將岌岌可危，呼籲大家一起捍衛台灣得來不易的自由。（編輯：洪學廣）1081213