電動自行車交通安全 屏東譯4國語言印製海報

為向外籍移工加強宣導騎乘電動自行車安全，屏東縣政府特別將交通新制中有關電動自行車相關規範及罰則，翻譯成印、越、菲、泰等國語言，並印製海報張貼在移工工作、休閒場所，讓移工更能融入台灣生活。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣政府今年首創將交通新制中有關電動自行車相關規範及罰則，翻譯成印尼、越南、菲律賓、泰國等4國語言，並印製海報張貼，讓移工們確實遵守交通規則，融入台灣生活。

縣府勞動處表示，目前來台移工人數超過71萬人，其中屏東縣有1萬6000多人，約佔全國2.2%，這些來自東南亞國家的移工，普遍代步工具是電動自行車，縣長潘孟安特別指示加強宣導相關法令規定。

縣政府將交通新制中關於電動自行車規範部分翻譯成印尼、菲律賓、泰國和越南語言，包括騎乘電動自行車未戴安全帽，可處新台幣300元罰鍰；擅自改裝車輛，可處1800元至5400元罰鍰；車輛時速超過25公里，可處900元至1800元罰鍰及酒駕罰款等等。

縣政府除將這些交通宣導貼文在縣府官網外，並印製海報張貼在縣內有聘用外籍移工的工廠或移工常聚集休閒的地方宣導，同時，也透過人力仲介擴大並深化交通安全宣導。（編輯：方沛清）1081214