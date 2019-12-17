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私人招待所業者涉毆打運將 宜縣府鐵腕拆違建

最新更新：2019/12/17 15:31
宜蘭縣建設處17日表示，宜蘭羅東一處私人招待所邱姓業者在合法建物外擅自增建鐵皮包覆空間，面積約50平方公尺，經通知補件後，業主仍沒有動作；由於這處空間涉及危害公共安全，縣府列為第一順位拆除對象，上午已派員前往拆除。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年12月17日
宜蘭縣建設處17日表示，宜蘭羅東一處私人招待所邱姓業者在合法建物外擅自增建鐵皮包覆空間，面積約50平方公尺，經通知補件後，業主仍沒有動作；由於這處空間涉及危害公共安全，縣府列為第一順位拆除對象，上午已派員前往拆除。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年12月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭林姓計程車司機今年6月因拒載酒客，遭私人招待所邱姓男業者等人痛毆，警方除了將涉案者送辦，縣府今天也施展鐵腕，將私人招待所違建部分拆除。

宜蘭羅東一處私人招待所（俗稱私包）邱姓男業者在今年6月23日清晨，因電話叫車業務與林姓計程車司機發生糾紛、起口角爭執。邱男之後跳到計程車引擎蓋上，還指使小弟砸車、毆打司機。

林姓計程車司機家屬當時還指控，邱男還夥同小弟分持磚塊與木棍，砸毀他們家住處1樓落地窗。

家屬也因在臉書貼文痛批，「宜蘭流氓當道了」、「報警也沒有什麼用」，在網路上引起軒然大波，連內政部長徐國勇隨後也趕來關切，強調警方執法立場。警方最後依傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，將邱男與小弟移送法辦。

宜蘭縣建設處今天表示，由於私包業者在合法建物外，擅自增建一處鐵皮包覆的空間，面積約50平方公尺，當地雖屬建築物用地，但經通知補件後，業主仍沒有動作。

建設處指出，由於這處空間涉及危害公共安全，縣府列為第一順位拆除對象，今天上午派員前往拆除。

宜蘭縣長林姿妙說，針對縣內涉及民眾公共安全的違章建築物，縣府一定優先列為執行拆除的對象，尤其是有危害治安之虞的場所絕不寬貸，縣府會貫徹到底，依法執行公權力，維護民眾安居樂業的生活環境。（編輯：李錫璋）1081217

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