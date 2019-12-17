曾談中國夢被疑立場 張嘉郡陣營反批抹紅

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）民進黨雲林縣黨部今天召開記者會，黨部主委廖丁賜指出，國民黨立委參選人張嘉郡2014年參加在中國福州舉行海峽青年峰會大談「中國夢」，質疑張嘉郡對於台灣主權的立場。

張嘉郡陣營以新聞稿方式回應，指民進黨抹紅，反問對手蘇治芬的競選總部主委林文彬今年有沒有化名到中國參加會議，「化名是否作賊心虛，還是另有目的，真正的中共同路人是不是就是蘇治芬？」

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，民進黨並沒有禁止台灣與中國的交流，但前題一定要確認台灣的主權完整，維護自由與民主。然而張嘉郡2014年時任區域立委，參加福州舉行海峽青年峰會大談「中國夢」，張嘉郡在會議上的發言仍可透過網路搜尋找到完整版。

民進黨雲林縣議員蔡岳儒表示，張嘉郡必須說清楚她的中國夢到底是什麼，所謂的兩岸和平交流底限在哪裡，「未來會不會出賣台灣去完成她的中國夢？」

而經民進黨雲林縣黨部調查，林文彬到中國參加世界華商高峰會，是非政治性交流，且主辦單位將林文彬的名牌打錯，經反映已更正。（編輯：謝雅竹）1081217